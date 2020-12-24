В центре Екатеринбурга откроется второй ледовый городок

Завтра в центре Екатеринбурга откроется еще один ледовый городок – он разместится возле Ельцин-центра. Там установят новогоднюю иллюминацию, фигуры и три горки: две для детей и одну – для взрослых.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции программный директор Ельцин-центра Денис Корнеевский, в этом году решено было не устраивать большое шоу, которое проводилось в прошлые годы перед Новым годом и в течение каникул. Но городок решили делать.

«Городок разместится на стилобате Ельцин-центра, он откроется завтра. Завтра же в 15 часов открываем горки. Будет две детские и одна – для взрослых. Все желающие могут прийти, городок у нас бесплатный, доступ на горки тоже. Украсили стилобат иллюминацией, добавим красивую инсталляцию на фасад. Площадка будет выглядеть ярко, уютно, будет призывать всех желающих поразвлечься», – рассказал Денис Корнеевский.

Напомним, в этом году мэрия отказалась от строительства горок в ледовом городке на площади 1905 года из-за пандемии. Но фестиваль ледяной скульптуры состоится, будет изготовлено 10 фигур. Сейчас на площади уже стоит елка-конус. Полностью городок будет готов к 28 декабря.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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