В Екатеринбурге разрушили ледовый городок (ФОТО)

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня разбирают ледовый городок. К середине дня понедельника от ледяных скульптур уже практически ничего не осталось, рабочие уничтожают ледяное ограждение вокруг искусственной ели – сам конус пока стоит. Не разбирают пока и забор вокруг городка. Ледовые горки в этом году крушить и не потребуется – их было решено не возводить из-за пандемии, чтобы людей на площади 1905 года было меньше.

Добавим, посещаемость городка действительно упала. Новый год на площади 1905 года встретили всего около тысячи человек, а в целом за ночь с 31 декабря на 1 января в нем побывало примерно 5 тысяч человек. В прошлом году, когда пандемия коронавируса еще не была объявлена, Новый год на площади встречали 10 тысяч человек, а за праздничные дни там побывало 370 тысяч человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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