Популярность главного ледового городка в Екатеринбурге упала в два раза

Новый год на площади 1905 года встретили всего около тысячи человек, а в целом за ночь с 31 декабря на 1 января в нем побывало примерно 5000 человек. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии, ссылаясь на данные полиции и сотрудников, обеспечивающих работу городка. Данных о числе посетителей за все каникулы в администрации нет. В прошлом году, когда пандемия коронавируса еще не наступила, Новый год на площади встречали 10 тысяч человек, а за праздничные дни там побывало 370 тысяч человек.

Напомним, в этом году в администрации отказались от строительства горок, на площади 1905 года появились только ледовые скульптуры, забор и точки с горячими напитками. Такое решение было принято из-за пандемии, чтобы не создавать толпы. По данным мэрии, в городках, которые находятся в разных районах Екатеринбурга, за каникулы побывали 34 тысячи человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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