За каникулы пингвинов на площади 1905 года посетили 370 тысяч человек

С 27 декабря по 8 января в главном ледовом городке Екатеринбурга на площади 1905 года побывали более 370 тысяч человек. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии.

Только в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в городок приехали 10 тысяч человек. Перед этим, на праздничном открытии главной елки уральской столицы, которое состоялось 27 декабря 2019 года, побывали 5 тысяч екатеринбуржцев.

Напомним, в этом году темой ледового городка стало 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Поэтому в городке появились огромные киты и пингвины, а также айсберги и парусник экспедиции Беллинсгаузена. Отметим, на приемке ледового городка, случился казус: глава Екатеринбурга Александр Высокинский спутал Антарктиду с Арктикой.

Екатеринбург, служба информации

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