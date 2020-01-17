Ледовый городок в Екатеринбурге будут проверять несколько раз день из-за потепления

Администрация Екатеринбурга не будет досрочно закрывать ледовый городок из-за потепления, как это сделали в соседнем Челябинске. Но чтобы обезопасить посетителей, специалисты будут проверять конструкции несколько раз в день.

В Екатеринбурге сегодня установилась околонулевая температура. Как сообщили корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе администрации города, лишать горожан возможности покататься с горок в предстоящие выходные никто не будет. «У нас в городке работают специалисты, которые в ежедневном режиме контролируют состояние всех конструкций и ледяных скульптур. Если что-то может вызывать беспокойство с связи с безопасностью посетителей, конструкции ремонтируются или частично демонтируются. В связи с оттепелью решено усилить контроль, осмотр конструкций будет проводиться несколько раз в день», – прокомментировала пресс-секретарь мэрии Виктория Мктрчян. Ледовый городок на площади 1905 года должен проработать до 26 февраля, потом начнется демонтаж.

Из-за потепления власти Челябинска решили закрыть все горки в главном ледовом городке на площади Революции – там сегодня +4. Как только похолодает до минусовой температуры, горки обещали открыть снова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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