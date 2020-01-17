В Челябинске на площади Революции закрыли все горки

В Челябинске закрыли для катания все горки в главном ледовом городке на площади Революции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной стала температура атмосферного воздуха: сейчас в городе около нуля, а днем ожидаются положительные температуры – до +4 градусов Цельсия. В таких условиях под тяжестью катающихся скаты горок разрушаются, что в дальнейшем может стать причиной травм у детей и взрослых.

В мэрии Челябинска сообщили: как только дневные температуры вернуться в отрицательную зону, горки откроют. Предположительно, это произойдет уже завтра, 18 января.

Челябинск, Павел Зварзин

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