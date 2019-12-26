Глава Екатеринбурга спутал Арктику с Антарктидой

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на приемке ледового городка на площади 1905 года спутал Антарктиду с Арктикой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр упомянул Арктику в ответ на вопрос журналистов, чему посвящена в этом году тема ледового городка. «Конечно, первый вариант, который появился, – сделать елку, посвященную 75-летию Победы. Но День Победы – это не Новый год, это не те праздники, которые надо смешивать. Поэтому в этом году у нас освоение Арктики. Пингвины, киты, корабли. На сегодня у нас освоение Арктики – это одна из важнейших задач по развитию страны, и об этом надо горожанам говорить, что в Арктику мы пришли не вчера, что это началось несколько веков назад. И это правильно», – сказал Высокинский.

Отметим, что на самом деле ледовый городок посвящен 200-летию открытия Антарктиды. В городке установлена горка в виде кита, стоят фигуры пингвинов (которые населяют исключительно Антарктику) высотой до восьми метров, также построена ледяная копия парусника, на котором Первая русская антарктическая экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду в 1820 году. Отметим, что на открытии городка, которое состоится в пятницу, 27 декабря, заявлено выступление ростовых кукол – белых медведей, коренных жителей северных широт.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.12.19

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