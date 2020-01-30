Пингвинов с площади 1905 года вывезут на склад

Инсталляцию с пингвинами, которая была установлена в ледовом городке на площади 1905 года, вывезут на склад, где положат на хранение вместе с елкой. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Пока планов установить эти фигуры в других городских пространствах нет.

Напомним, ледовый городок начали разбирать в понедельник, 26 января, к началу следующей недели работы завершат, на площади откроется парковка. В этом году городок приходилось закрывать для посетителей из-за рекордного тепла – фигуры начали таять, одна из ледяных стен обрушилась, по счастью, никто из людей не пострадал. Темой городка была Антарктида.

Екатеринбург, Елена Сычева

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