Ледовый городок в центре Екатеринбурга начали демонтировать (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня начали сносить ледовый городок. На площадке сейчас разбирают и вывозят аппаратуру, затем рабочие в помощью автокранов уберут украшения с елки, соберут деревянные конструкции. Демонтаж продлится около недели. Как уточнили в пресс-службе администрации города, к 3 февраля на площади 1905 года должна заработать парковка.

Темой главной новогодней елки Екатеринбурга в этом году была Антарктида. Как и в предыдущие годы, городок просуществовал около месяца, правда, в этом году его закрывали из-за обрушения стены – лед не выдержал плюсовой температуры, не работал городок два дня. Накануне на площадке по традиции прошел чемпионат по альпинизму, участники которого карабкались на 12-метровую ледовую стену.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 27.01.20

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