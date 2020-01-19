В Екатеринбурге открыли ледовый городок после обрушения стены

В Екатеринбурге снова заработал ледовый город после двух дней простаивания из-за оттепели. Сегодня утром площадка была открыта, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Накануне строители совместно со специалистами МЧС осматривали ледовые конструкции. Было принято решение спилить верхние части фигур, а также тонкие конструкции из льда. Городок, как и планировалось ранее, доработает до 26 января, после чего начнется демонтаж городской елки.

Напомним, в пятницу днем в городке рухнула часть ледовой стены за медиаэкраном. Люди успели отбежать, поэтому никто не пострадал. Площадку экстренно закрыли для осмотра специалистами. По мнению администрации городка, ледяная стена обвалилась из-за теплой погоды – в тот день на улице была плюсовая температура.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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