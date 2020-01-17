Ледовый городок на площади 1905 года закрыли – там обрушилась часть стены (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга решила временно закрыть ля посещения главный Ледовый городок на площади 1905 года. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, это сделано «в целях безопасности посетителей». Городок закрыт с 14.20 до 10 часов утра субботы, 18 января. Только что там рухнула часть ледяной стены, на которой висел медиа-экран. Пострадавших нет.

Как передает наш корреспондент с места событий, сейчас в городке находятся только сотрудники полиции и ДПС.

Вероятно, причина – в потеплении: сейчас в Екатеринбурге +1, но ночью обещают похолодание до -7.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.01.20

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