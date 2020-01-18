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Суббота, 18 января 2020, 11:23 мск

Новости Екатеринбург

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Подтаявший ледовый городок в Екатеринбурге остается закрытым

В Екатеринбурге все еще не открыли ледовый городок на площади 1905 года, хотя температура воздуха на улице опустилась ниже нуля.

В пресс-службе мэрии «Новому Дню» пояснили, что в городке провели ремонтные работы и часть ледовых конструкций была усилена. Сегодня днем на площадке будет работать комиссия с участием специалистов строительной сферы и МЧС. Они и примут решение о продолжении работы городка.

Напомним, вчера в праздничном городке обвалилась часть ледовой стены за медиаэкраном. К счастью, никто не пострадал, но вход для посетителей экстренно закрыли. Сотрудники городка рассказали, что всему виной зимняя оттепель – вчера в Екатеринбурге весь день держалась температура +1 градус. По плану ледовый городок должен был отработать до 26 января.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.20

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