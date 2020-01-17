В ледовом городке обследуют все объекты после обрушения стены (ФОТО, ВИДЕО)

Объекты ледового городка на площади 1905 года обследуют специалисты, чтобы понять, как избежать обрушения конструкций. Сейчас городок закрыт – после того, как там рухнула часть стены.

Обрушение в ледовом городке

Администратор площадки Вадим Нафиков рассказал, что во время инцидента никто не пострадал. «Произошло обрушение ледяной фигуры сзади экрана. Потому мы моментально решили закрыть ледовый городок. Часть фигуры, от которой откололся лед, – будет срезана. Сегодня все исправим, проверим другие конструкции. С завтрашнего дня ледовый городок откроется с обеда», – дополнил он.

Он подчеркнул, что в обрушении виновато потепление. По данным синоптиков, в Екатеринбурге сегодня +1, ночью ожидается похолодание до -7.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что временно закрывает ледовый городок с 14:20 до 10 часов утра субботы, 18 января.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 17.01.20

Группа ЧТПЗ продается? – Слух дня. / «Мужской путь» выйдет на митинг против закона о семейном насилии. / «Женщины выводили мужчин на насилие», – судья объяснила, почему нельзя принимать закон о семейном насилии (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»