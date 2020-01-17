Ждите гололеда: оттепель в Екатеринбурге закончится к ночи

Екатеринбург засыпает снегом, который на дороге превращается в грязевую кашу – в городе установилась плюсовая температура. Снег будет идти весь день с постепенным понижением температуры. По данным Гидрометцентра России, ночью похолодает до -9 градусов, к полудню субботы будет около -6, осадки прекратятся. Весьма вероятно, что дороги и тротуары превратятся в катки. Отметим, уже днем в субботу будет около -3, снова пойдет снег и такая погода задержится на выходные.

В этом году из-за крайне теплой погоды в четырех городах Свердловской области запретили купели, в целом по региону будут приняты дополнительные меры безопасности. По данным МЧС, средняя толщина льда на водоемах сейчас составляет 25 сантиметров, но из-за оттепели структура ледовой корки неоднородна. Поэтому одновременно у купели могут находиться не больше 20 человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.01.20

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