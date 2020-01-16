В четырех свердловских городах запретили крещенские купели из-за непрочного льда

На крещенских купаниях в Свердловской области будут приняты дополнительные меры безопасности из-за слишком теплой зимы. По данным МЧС, средняя толщина льда на водоемах сейчас составляет 25 сантиметров, но из-за оттепели структура ледовой корки неоднородна. Поэтому одновременно у купели могут находиться не больше 20 человек.

В регионе с сегодняшнего дня открывается 141 купель, из них 13 находится в Екатеринбурге, но заявки из области продолжают поступать. Сотрудники ГИМС должны провести техническое освидетельствование всех купелей до 18 января. В четырех муниципалитетах из-за непрочного льда на водоемах крещенских купаний в этом году не будет – это Верхняя Пышма, Артемовский, Верхнее Дуброво и Красноуральск.

В связи с теплой погодой сотрудники МЧС рекомендуют перенесли традиционные места для купания ближе к береговой линии и оборудовать дощатые настилы к купели. Палатки для переодевания и обогрева должны находиться только на берегу. Глубина купели не должна превышать 1,2-1,8 метра, также прорубь должна быть закрыта коробом, чтобы человека не унесло течением.

Дежурство спасателей у купелей начнется с 09:00 18 января и продлится до 09:00 20 января, сообщили в пресс-службе ведомства. Меры безопасности будут обеспечивать более 2 тысяч человек – сотрудники МЧС, полиция, медики, Россоюз, ВОСВОД, общественники и добровольцы.

Екатеринбург, служба информации

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