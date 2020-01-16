Священник, врач и спасатель рассказали о том, как подготовиться к крещенским купаниям

В предстоящие выходные православные в России будут праздновать Крещение. Врач-пульмонолог «Новой больницы» Алексей Кривоногов рассказал, что не стоит погружаться в ледяную воду хроникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, кожными заболеваниями, болезнями мочеполовой системы, тем, кто недавно переболел ОРВИ, простыл, тем, кто планирует хирургические вмешательства. «Человек должен быть готов и духовно, и физически – он должен хорошо чувствовать себя. После купания надо согреться, но не алкоголем, а теплым чаем. Прогревательные процедуры я бы не рекомендовал, в том числе баню», – сказал врач.

Четыре муниципальных образования Свердловской области официально уведомили региональное управление МЧС России о том, что не будут проводить крещенские купания 19 января из-за слишком теплой погоды. Об этом рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных. «В управление поступила 141 заявка на освидетельствование купелей на водных объектах, в том числе 32 от епархии, в четырех муниципальных образованиях – Артемовском, Верхней Пышме, Красноуральске и Верхнем Дуброво – купелей не будет в связи с недостаточной прочностью льда», – сообщила она.

По ее словам, на 18 и 19 января синоптики обещают -4…-6 градусов. «Толщина льда, в среднем, 25 сантиметров, структура льда неоднородная, напитанная водой, поэтому максимум 20 человек могут одновременно выйти на лед – по деревянным трапам до купели и обратно по очереди. Палатки и все технические сооружения будут стоять на берегу», – добавила Каменных.

Она также уточнила, что в каждую освидетельствованную сотрудниками МЧС купель будет устанавливаться деревянный короб, чтобы никто не утонул. Погрузиться в иордани можно будет с вечера 18 января до 02:00 20 января. После их засыплют снегом и заморозят. У каждой будут дежурить сотрудники чрезвычайного ведомства, спасатели, представители полиции, районных администраций, медики. Также будет организован штаб крещенских купаний. «В штаб каждые два часа будет поступать информация со всех купелей. Будет организован горячий чай, дежурство медиков. В том году на Верх-Исетском пруду мужчине стало плохо, пришлось срочно вызывать скорую», – добавила представительница ГУ МЧС России по региону.

Председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин напомнил, что купание в проруби не очищает человек от грехов. «То, что очищает сердце человека – это таинство покаяния», – напомнил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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