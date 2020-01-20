В купели окунулись 58 тысяч свердловчан

В Крещение 58 тысяч свердловчан окунулись в проруби. Самыми популярными стали купели, организованные на Шарташе и Верх-Исетском озере Екатеринбурга, Белоярском водохранилище, на реках Актай и Тура в г. Верхотурье. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на местах дежурили более двух тысяч специалистов, происшествий на водоемах не было.

В этом году было открыто 147 купелей. Из-за очень теплой погоды в пяти муниципалитетах были закрыты купели – по льду пошли трещины. Это семь мест в Екатеринбурге, три в Каменском городском округе и по одной в Верхотурье, Верхотурском, Сосьвинском городских округах и Богдановиче. А в поселке Медном сотрудники МЧС обнаружили несанкционированную купель.

Отметим, год назад проруби были популярнее – несмотря на более прохладную погоду, тогда окунулось около 60 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации

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