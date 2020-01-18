В Свердловской области открыли 147 крещенских купелей

Подготовка к проведению крещенских купаний почти завершена. Всего в Свердловской области откроется 147 купелей, 18 из них – в Екатеринбурге. Самовольно вырубленные проруби сотрудники ГИМС будут засыпать снегом и замораживать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В местах организованных купаний будет развернут 131 пункт обогрева. Из-за теплой зимы в этом году усилены меры безопасности – у купели нельзя находится толпой, допускаются лишь 20 человек. В четырех муниципалитетах из-за непрочного льда на водоемах отменены крещенские купания – это Верхняя Пышма, Артемовский, Верхнее Дуброво и Красноуральск.

В ведомстве добавили, что дежурство спасателей у прорубей продлится сегодня весь день и до 9 часов утра 19 января. Также рядом будут медики, полиция и добровольцы.

Ранее специалисты рассказали, как нужно готовиться к крещенским купаниям, чтобы не причинить себе вреда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.20

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