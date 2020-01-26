Главную елку Екатеринбурга закрыли турниром по альпинизму (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге завершается работа главного ледового городка – на площади 1905 года, перед зданием мэрии.

Как передает корреспондент «Нового Дня», в городке сегодня посетителей развлекали всевозможными способами. Выступали эстрадные певицы, проводились разнообразные конкурсы, а гвоздем программы стал чемпионат города по альпинизму, участники которого карабкались на 12-метровую ледовую стену. Площадка будет открыта до 22:00.

Подробности последнего дня работы главной елки Екатеринбурга – в фоторепортаже «Нового Дня». Напомним, демонтировать городок начнут уже завтра, в понедельник, 27 января.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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