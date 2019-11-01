Парковку на Площади 1905 года закроют для строительства ледяного парусника Беллинсгаузена

В ночь с 15 на 16 ноября парковка на площади 1905 года в центре Екатеринбурга будет закрыта – строители начнут огораживать территорию для строительства ледового городка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, торжественное открытие центральной елки состоится 27 декабря, стоять она будет до 27 января, а с 28 января по 4 февраля городок разберут.

«Возможно, 2019-й станет последним годом, когда мы строим ледовый городок на главной площади, – цитирует пресс-служба вице-мэра Дмитрия Баранова. – В следующем году мы надеемся, что удастся договориться со всеми службами о проведении массовых мероприятий в Историческом сквере. Отчасти и по этой причине хочется, чтобы проект, презентованный нам сегодня, запомнился на долгое время. В прошлом году ледовый городок посетили более 800 тысяч жителей и гостей Екатеринбурга, и мы уверены, что эта цифра – не предел».

Начальник управления культуры Илья Марков подробно рассказал о концепции ледового городка, и представил эскиз проекта. Темой этого года станет Антарктида. На территории установят горку в виде кита, появятся фигуры пингвинов высотой до восьми метров, часть проходов на площади будет оформлена в виде очертаний айсбергов. Также планируется построить ледяную копию парусника, на котором Первая русская антарктическая экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду в 1820 году. На территории городка будут установлены стенды с описанием подвига русских исследователей и историей открытия материка. Отдельно организуют и встречи с участниками современных экспедиций в Антарктику.

Напомним, как и в предыдущие годы, подрядчиком выбрали компанию «Айс-проект 2000».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.11.19

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