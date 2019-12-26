Высокинский обещал съехать с горки и потребовал добавить туалетов (ФОТО)

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял у подрядчика новогодний городок на площади 1905 года. Торжественное открытие городка назначено на завтра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым делом глава озаботился установкой дополнительного ограждения у выходов из городка: «Чтобы дети сразу на проезжую часть не выбегали». Поинтересовался, где находится медицинский пункт, а также урны, которых, по его мнению, пока мало. Особенно мэру не понравилось, что пока в городке только один туалет, и он поручил «изыскать дополнительные возможности», даже если есть только «пластмассовые и холодные».

Высокинский оптимистично подчеркнул, что в этом году «наша площадка станет лучшей в близлежащих городах». Он рассказал, что на праздничную иллюминацию в этом году было потрачено 40 млн рублей (в прежние годы – 700-800 тысяч рублей). Дело в том, пояснил мэр, что, во-первых, эта система будет использоваться по меньшей мере пять лет. Кроме того, ее элементами будут украшать город и на другие праздники – 23 Февраля, 8 Марта. На 23 Февраля в городе появятся гирлянды в виде георгиевских лент, а на 8 Марта – сюрприз, но тоже праздничный.

Елка, которая сейчас «просто светится», по заверению мэра, уже завтра покажет динамическую световую программу. Какую – сюрприз.

Мэр также объяснил, почему городок не стали посвящать 75-летию великой Победы: «Потому что Новый год – это совсем другое. Не надо смешивать».

В завершение обхода Высокинский пригласил всех завтра на торжественное открытие городка и пообещал лично скатиться с горки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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