На Урале возвели ледовый городок из плит с датами военных событий (ФОТО)

В Каменске-Уральском новогодний городок украсили ледяными плитами с датами исторических событий. «Взятие Берлина. 1945», «Сталинградская битва. 1943», «Бородино. 1812» – такими военно-патриотическими символами украшена праздничная площадка в центре города.

«Народ говорит, срочно нужен ледовый рейхстаг для штурма», – поделился местный житель. В целом в новогоднем городке, согласно ТЗ к госзакупке, должны появиться ледовые танк, Александр Невский, Кутузов, Минин и Пожарский, Кремль, Петр I и скульптура Куликовская битва. Из более мирных и понятных обывателю композиций – мышь, Дед Мороз и Снегурочка. В закупке ничего не говорится о плитах с упоминанием битв Великой Отечественной войны или войны 1812 года.

В Каменске-Уральском откроется еще один ледовый городок, в парке Трубников. Он тоже будет наполнен патриотизмом и военной тематикой. Как сообщается на сайте администрации города, в честь годовщины Победы там поставят ледовые танк, «Катюшу», сделают композицию «Салют Победы» с горкой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.19

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