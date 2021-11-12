российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 ноября 2021, 13:49 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

С понедельника закроется парковка на площади 1905 года

В ближайший понедельник городские власти закроют парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге. Там начнется строительство ледового городка, который откроют только 29 декабря концертом и фейерверком.
Темой городка в этом году станут русские народные сказки. Мэрия потратит около 24 млн рублей на оформление ледовых скульптур – Деда Мороза и Снегурочки, острова Буяна, Старичков-Боровичков, и т.д.
В прошлом году в столице Урала из-за пандемии COVID-19 праздник в центре получился унылым – на площади не было аттракционов и горок.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

Песков прокомментировал идею о продаже алкоголя по QR-кодам: «Мы отслеживаем». / Петр Ян принял вызов МакГрегора: «Перейдем к делу, если ты реально готов драться». / Дума Североуральска выбрала нового спикера вместо погибшей Елены Балбековой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Ледовый городок в Екатеринбурге посвятят русским сказкам

24 миллиона выделила мэрия Екатеринбурга на главный ледовый городок

В Екатеринбурге разрушили ледовый городок (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,