С понедельника закроется парковка на площади 1905 года

В ближайший понедельник городские власти закроют парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге. Там начнется строительство ледового городка, который откроют только 29 декабря концертом и фейерверком.

Темой городка в этом году станут русские народные сказки. Мэрия потратит около 24 млн рублей на оформление ледовых скульптур – Деда Мороза и Снегурочки, острова Буяна, Старичков-Боровичков, и т.д.

В прошлом году в столице Урала из-за пандемии COVID-19 праздник в центре получился унылым – на площади не было аттракционов и горок.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

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