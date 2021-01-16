В Екатеринбурге закрывается главный ледовый городок

Воскресенье, 17 января, станет последним днем работы ледового городка на площади 1905 года. С понедельника начнется его демонтаж, а с 24 января площадь вновь будет открыта для парковки автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, работу городка завершит традиционный зимний фестиваль «Ледовый штурм». «В рамках фестиваля в субботу, 16 января пройдёт конкурс «Ледовое граффити» на тему «Изумрудный город», которой и посвящён нынешний городок. В воскресенье, 17 января, в 11:30 стартуют соревнования по ледолазанию, а после основной программы состоится гонка преследования на суперприз журнала «Уральский следопыт». В течение дня организаторы фестиваля подведут итоги и наградят всех победителей», – отметили в мэрии.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса ледовый городок получился не таким праздничным как обычно. Власти отказались от строительства горок, на площади появились только ледовые скульптуры, которые огородили забором, а также домики с сувенирами и горячими напитками.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 16.01.21

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