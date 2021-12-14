Космос, мультфильмы и мультфильмы в космосе: какими будут ледовые городки на Урале (ФОТО)

Практически во всех городах Свердловской области уже идет монтаж новогодних городков. В этом году популярны две темы. Некоторые выбрали космос, видимо, в честь 60-летия полета Гагарина, которое отмечалось в апреле 2021-го. Другая популярная тема – сказочные персонажи, универсальная идея для любого года.

Самый богатый ледовый городок будет, конечно, в Екатеринбурге – более 24 миллионов рублей пойдет только на его создание, не считая прочих расходов, которые мэрия отторговывала отдельно. На прошлой неделе на площадь 1905 года привезли лед. Тема композиций – русские народные сказки и сказки Пушкина. Закончат сборку за несколько дней до праздника.

Нижний Тагил, который в прошлом году отличился самыми крупными расходами на ледовый городок по всей области (23 миллиона, даже Екатеринбург в пандемию умерил аппетиты), потратит на новогоднее украшение главной площади 11,5 млн рублей. Тема городка – «Союзмультфильм». Будут горки «Бонифаций», «Замок Снежной королевы», лабиринт «Чудо-Юдо Рыба-кит», скульптуры Вини-пух, Конек-горбунок, Баба-Яга, а также известные герои уральских сказов: Огневушка-Поскакушка, Хозяйка Медной горы, Серебряное копытце.

В Камышлове потратят 1,2 миллиона рублей на «кошачий» ледовый городок. Кроме главных новогодних героев и символа года – тигра – здесь установят игровой комплекс с кошками и фигуру кота в сапогах. Также будет ледовая горка, деревянные горки и 9-метровая елка. В Невьянске на такую же сумму сделают лабиринт «Тропинки сказов», горку «Медведко», скульптуры Аленушка и Глупая муха, несколько входных групп с изображениями героев сказок и игровую зону «Малые горки».

Североуральск тоже обратился к сказкам – в центре установят ледовые горки «Черномор», «Крепость», фотозоны «Мышиный король», «Щелкунчик на коне», «Старинные часы», «Оловянный солдатик». Позаботились в администрации и об украшении въезда в город, там поставят композицию «2022» высотой в 2,4 метра, изо льда и с подсветкой. Стоимость украшений – около 4 миллионов рублей. Карпинск из мира сказок для отливки из льда выбрал Злого паука, Комара, слона из «У меня зазвонил телефон», лисичек со спичками и зайчика в трамвайчике. Городок стоит около 3 миллионов рублей.

Каменск-Уральский на ледовый городок на центральной площади выделяет около 5 миллионов рублей. Авторы идеи вспомнили про юбилей полета Юрия Гагарина, но и от темы сказок решили не уходить. Входная группа будет выполнена в виде звезд, внутри установят скульптуры Большая медведица, Луноход, Инопланетянин, Незнайка, горки « Космос», «Летающая тарелка», «Звездолет», «НЛО», лабиринты «Громозека» и «Звездная дорожка», Деда Мороза здесь усадят на ракету, а Снегурочку – на спутник.

Тему космоса поддержали в Верхней Салде. За 1,5 миллиона в парке Гагарина обустроят входную группу со светодиодным тоннелем «Звездное небо», поставят скульптуру «Белка и Стрелка», фотозону «Планета», символы нового года и деревянные качели.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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