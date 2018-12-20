Екатеринбург украшают к Новому году, но праздничного настроения все равно нет (ФОТО)

Екатеринбург украшают к Новому году. Конкурс на лучшее праздничное оформление, который каждый год проводит администрация Екатеринбурга, был объявлен еще в конце ноября.

Но, судя по постам горожан в соцсетях, нынешний декабрь пока не радует их новогодним настроением. Многие сравнивают уральскую столицу с Москвой, где улицы куда ярче украшены к Новому году.

Кроме того, в Екатеринбурге пока далеко не везде открылись елочные базары (пока только в Академическом) ‒ скорее всего, в центре города точки продаж новогодних деревьев появятся в выходные.

Добавим, что главная площадка для встречи 2019-го на площади 1905 года откроется на следующей неделе ‒ 28 декабря. Сейчас она готова, по информации пресс-службы мэрии, на 60%. На главную елку вешают гирлянды, устанавливают елки поменьше, готовят ледовые скульптуры.

Екатеринбург, Семен Саливанчук

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