Главный ледовый городок Екатеринбурга открыт (ФОТО)

Крупнейшая городская елка на площади 1905 года открыта. Главной архитектурной темой в этом году стало грядущее 295-летие Екатеринбурга. Строители соорудили гигантский праздничный торт, который горожане успели сравнить и с зиккуратами, и с пирамидами. Высота конструкции – 17 метров. Анонсировалось, что внутри торта разместят ледяной Екатеринбург в миниатюре, а в центре – Каменный цветок. Кроме дня рождения Екатеринбурга, архитекторы решили уместить в один ледовый ансамбль темы EXPO-2025, на проведение которой претендует Екатеринбург, и ЧМ-2018. Для детей предусмотрели горки и деревянный лабиринт.

Как передает корреспондент «Нового Дня», посмотреть на открытие пришло очень много горожан и гостей города, дети, пенсионеры, студенты-иностранцы. Открывавший шоу оркестр прошествовал сквозь толпу к сцене, играя прямо на ходу, и был встречен с восторгом. Участники открытия с удовольствием участвовали в викторинах и конкурсах, осматривали постройки и катались с горок. Одинокой стояла только самая большая горка – единственная платная в городке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.12.17

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