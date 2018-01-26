В Екатеринбурге с понедельника заработает парковка на площади 1905 года

С понедельника в Екатеринбурге вновь заработает парковка на площади 1905 года. За выходные все остатки ледового городка должны убрать.

Такие сроки сегодня назвали в пресс-службе администрации города. Там отметили, что в этом году снова побит рекорд по посещаемости – ледовый городок посетили более 560 тысяч человек, то есть около 23 тысяч человек в день. Ежегодно в пресс-службе администрации заявляют о новом рекорде по посещаемости. И ежегодно скульптуры сносят, не дождавшись даже конца января. В совокупности главная новогодняя площадка в Екатеринбурге из года в год существует около трех недель, хотя горожане просят не торопиться с его ликвидацией. К тому же, погода позволяет. Добавим, на строительство городка потратили 23 миллиона рублей – больше, чем годом ранее.

Екатеринбург, служба информации

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