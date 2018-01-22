Ломают горки, убирают лошадей – как в Екатеринбурге разбирают ледовый городок (ФОТО)

В Екатеринбурге рабочие разбирают ледовый городок на площади 1905 года. За одну ночь сломали большую часть скульптур, сняли лошадок с каруселей, убирают деревянные конструкции горок. Некоторые посетители еще успевают зайти на территорию, хотя делать это небезопасно.

Накануне в 23:00 погасла иллюминация в главном ледовом городке Екатеринбурга, темой которого в этом году были 295-летие города, ЧМ-2018 и «Экспо-2025». Сразу после того, как погасла новогодняя елка, рабочие начали ломать все ледяные конструкции, убирать карусели и горки. К сегодняшнему дню половины скульптур изо льда уже нет. Также частично убраны деревянные конструкции горок, а с детских каруселей уже сняли лошадок. При этом, как отмечает корреспондент «Нового Дня», в городок умудряются зайти последние посетители – в том числе с детьми. Однако это небезопасно.

Елку вывезут 24 января, затем будут разбирать и увозить аттракционы. Парковка на площади 1905 года заработает через неделю – в понедельник, 29 января.

Напомним, ледовый городок в этом году открыли 29 декабря. У ледовых конструкций было несколько тем – 295-летие Екатеринбурга, ЧМ-2018 по футболу и Экспо-2025. За новогодние каникулы городок посетили 380 тысяч человек. Многие фигуры были сломаны еще в начале января, но затем рабочие их восстановили.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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