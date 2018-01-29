В Екатеринбурге полностью разобрали ледовый городок

В Екатеринбурге к утру понедельника на площади 1905 года от ледового городка не осталось и следа. С сегодняшнего дня здесь снова работает парковка.

Ледовый городок начали разбирать ровно неделю назад – ломали скульптуры, снимали лошадок с каруселей, убирали деревянные конструкции горок. К субботе практически полностью демонтировали оставшиеся конструкции, в том числе и елку. С утра понедельника в центре города снова открылась парковка.

В этом году ледовый городок посетили более 560 тысяч человек, то есть около 23 тысяч человек в день. Это больше, чем годом ранее, стоимость городка снова подросла – 23 млн рублей. Ежегодно, несмотря на посещаемость городка, его сносят, не дождавшись даже окончания января. Обычно главная новогодняя площадка города работает около трех недель.

Екатеринбург, служба информации

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