Сломали фигуры, протерли горку. За праздники главный ледовый городок Екатеринбурга посетили 380 тысяч человек (ФОТО)

Ледовый городок на площади 1905 года в новогодние каникулы посетили более 380 тысяч человек. В среднем в день через главную елку проходило 47 тысяч гостей. Многие жаловались в соцсетях на ужасные толпы и сломанные ледовые фигуры.

В мэрии Екатеринбурга подвели итоги работы ледового городка на площади 1905 года. По данным руководителя дирекции городских праздничных мероприятий Ильи Маркова, в ночь на 1 января 2018 года в массовых гуляниях приняли участие более пяти тысяч человек – это максимальное количество людей, на которое рассчитана площадка. В среднем ледовый городок ежедневно посещали более 47 тысяч человек. Наибольший наплыв посетителей наблюдался до 6 января, когда было тепло. В мэрии рапортовали, что новогодние мероприятия состоялись без происшествий.

Однако екатеринбуржцы рассказывают, что уже 4 января многие фигуры в городке были сломаны. «Мы пришли 4 января вечером. Одна фигура на футбольную тему была разрушена до основания. Обломки лежали за ограждением. У другой фигуры не было руки. Самая большая горка наверное когда-то была залита льдом, но к 4 января он протерся до брусчатки, по ней и катались дети на ледянках», – рассказала «Новому Дню» одна из посетительниц городка.

Также жители жаловались на огромные очереди на входе в городок. Внутри были гигантские толпы. По громкой связи регулярно сообщали о потерявшихся людях. Поэтому некоторые екатеринбуржцы пытались посетить елку попозже. Но, как оказалось, после 12 часов ночи вход в городок был закрыт. Люди пытались спорить с охранниками, но внутрь попасть все равно не удалось.

Напомним, городок на площади 1905 года открыли 29 декабря. Главной архитектурной темой в этом году стало грядущее 295-летие Екатеринбурга. Строители соорудили гигантский праздничный торт. Высота конструкции – 17 метров. Кроме дня рождения Екатеринбурга, архитекторы решили уместить в один ледовый ансамбль темы EXPO-2025, на проведение которой претендует Екатеринбург, и ЧМ-2018.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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