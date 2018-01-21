Ледовый городок на площади 1905 года начнут разбирать сегодня вечером

Ледовый городок на площади 1905 года начнут разбирать сегодня после 23:00, когда погаснет иллюминация. Сейчас в городке проходит «Ледовый штурм»: скалолазы за призы пытаются взобраться на ледовые конструкции. Парковка заработает на площади 1905 года уже через неделю, 29 января.

Ледовый городок вчера отдали детям – поверх ледовых конструкций они рисовали граффити на тему футбола и спорта. Сегодня же на главной елке Екатеринбурга проходит концерт и «Ледовый шторм»: скалолазы пытаются взобраться на самые высокие стены и горки изо льда. Победители получат призы.

Иллюминация будет работать до 23:00. Сразу после этого, ночью, начнется разбор конструкций. Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, елку вывезут 24 января, затем будут разбирать и увозить аттракционы. Парковка на площади 1905 года заработает через неделю – в понедельник, 29 января.

Напомним, ледовый городок в этом году открыли 29 декабря. У ледовых конструкций было несколько тем – 295-летие Екатеринбурга, ЧМ-2018 по футболу и Экспо-2025. За новогодние каникулы городок посетили 380 тысяч человек. Многие фигуры были сломаны еще в начале января, но затем рабочие их восстановили.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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