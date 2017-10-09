Витражи с отцами-основателями и 17-метровый «торт»: В Екатеринбурге объявлен конкурс на строительство ледового городка (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга опубликовала конкурс на строительство ледового городка. Как и предполагалось, главной темой Нового года – 2018 станет сам Екатеринбург. «Новый День» рассказывает, что создадут к встрече следующего года.

Аукцион на строительство городка за 23 млн рублей был размещен сегодня, заявки будут принимать с завтрашнего дня и до 30 октября. В предыдущие годы неизменным победителем аукциона становилось ООО «Айс-Проект 2000». Согласно документации, в этом сезоне городок должны посетить не менее 600 тысяч человек – годом ранее посетителей было в два раза меньше. Тематика этого года – «С Днём Рождения, любимый город!». «В 2018 году исполняется 295 лет Екатеринбургу. Екатеринбург родился как город-завод. Около перегородившей Исеть плотины стояли доменные печи, медные плавильни и разные «фабрики». Недаром Екатеринбургский завод в XVIII веке считался самым крупным не только в России, но и в Европе. Юбилей города – радостное событие, которое гармонично сочетается с празднованием Нового года», – поясняют заказчики.

Елка, как и раньше, будет 50-тиметровой и искусственной, на нее повесят около 5,5 тысяч ламп. На главном символе праздника создадут светомузыкальное шоу: «Ёлка должна переливаться разными цветами в виде новогодних надписей, различных узоров, орнаментов – не менее 30 вариантов, и не менее 8 программ, отражающих тематику ледового городка. 10 программ должно быть оформлено музыкально, таким образом, чтобы визуальный ряд и музыкальное сопровождение органично слились в целостную композицию». Входную группу будут представлять верстовые столбы.

В честь юбилея на площади установят ледяную стену «Плотина» с аркой, в нее вмонтируют витражи с изображениями отцов-основателей города и Дома Севастьянова. Высота каждого изображения не менее 2,3 м, ширина не менее 1,45 м. На стене будет несколько скульптур – композиции с каретой и лошадью, композиция «Дамы и господа». Появится динамическая композиция с шестеренками «Завод», из которой будет выходить детская горка. Еще одну детскую горку сделают в 11-метровой композиции «Собор». На противоположном от ёлки конце городка появится праздничная композиция «Торт» высотой более 17 метров. Украсят его, как и положено: поставят 295 «свечек» высотой 1 метр, сделают декоративные розочки по бокам, на пятом ярусе появится юбилейная дата, цифры высотой по 1,5 метра. В «торт» можно будет зайти, внутри он должен быть по крайней мере трехметровой высоты. Конечно, будут привычные развлечения: избушки, лабиринты, горка-чашка, горка «Домик» и другие. Появятся композиции «Шарик», «Пугало», «Собака на сене» и просто «Собака» (в честь главного символа года).

Работы по возведению городка начнутся с 13 ноября – в этот день будут монтировать деревянное ограждение на месте парковки на площади 1905 года. Лед привезут 15 декабря – с этого момента начнется сбор скульптур, а 28 декабря в ледовом городке включат иллюминацию. Демонтаж запланирован на 21-29 января. В прошлом году демонтаж начался 23 января, а 30 числа уже открылась парковка. Горожане были этим раздосадованы – жителям Екатеринбурга и гостям из области показалось, что скульптуры и горки простояли слишком недолго. Впрочем, ежегодно к первым числам февраля на месте новогодних скульптур ничего не остается.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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