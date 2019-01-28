В Екатеринбурге начали сносить ледовый городок (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня начали разбирать ледовый городок. Демонтаж должен продлиться неделю, а с 4 февраля площадь 1905 года снова станет парковкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ледовом городке с утра работает строительная техника. Приехал автоподъемник, рабочий с его помощью снимает украшения с елки, несколько человек разбирают деревянные домики и относят материалы в грузовик.

Ледовый городок в этом году торжественной открыли 28 декабря, ледяные скульптуры, как и в предыдущие годы, простояли месяц – хотя в администрации города ранее говорили, что есть шансы продлить работу города на более длительный срок, если позволит погода.

В этом году в центре Екатеринбурга к Новому году установили семь живых елей. В пресс-службе администрации города корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что подрядчик часть елок увезет в зоопарк для оборудования вольеров, частично елки отдадут в детские студии для обработки и изготовления поделок.

Екатеринбург, служба информации

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