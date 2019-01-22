Ледовый городок в Екатеринбурге напоследок разрисуют художники и покорят альпинисты

Ледовый городок на площади 1905 года закроется в ближайшие выходные. Напоследок на главной елке Екатеринбурга пройдет фестиваль «Ледовый штурм».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в субботу, 26 января, уральские художники разрисуют одну из стен городка яркими граффити. А в воскресенье, 27 января, на площадке будут проходить соревнования скалолазов. Для любителей альпинизма подготовят специальную ледовую трассу и различные испытания. Фестиваль проводится в Екатеринбурге с 2008 года и всегда собирает много участников.

В следующий понедельник рабочие начнут разбирать новогодний городок. Демонтаж займет неделю, и с 4 февраля на площади 1905 года снова будет открыта парковка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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