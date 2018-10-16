В администрации Екатеринбурга объяснили, почему вместо искусственной елки поставят восемь настоящих

Искусственной елки в ледовом городке в этом году не будет. Тематика – юбилей Бажова – требует настоящего леса, объяснили решение в администрации города.

В администрации Екатеринбурга подтвердили, что в этом году 50-метровое искусственное дерево в ледовом городке устанавливать не будут. Там, как ранее писал «Новый День», поставят три дерева высотой по 12 метров и пять шестиметровых деревьев. По словам пресс-секретаря мэрии Анатолия Карманова, заменить искусственную елку настоящими решили из-за тематики – в сказочном лесу Бажова должно быть все-таки не одно дерево. Станет ли установка настоящих елей традицией Екатеринбурга, пока не ясно, каким будет главное новогоднее дерево к 2020 году, говорить рано, пояснили в администрации.

Напомним, впервые за несколько лет в конкурсе на создание ледового городка не оказалось 50-метрового конуса, который должен символизировать ель.

В городке появятся горка-чашка «Таюткино зеркальце», несколько обычных горок, лабиринт, композиции в виде сугробов с сюжетами из сказов Бажова (Кокованя, дедко Филин, Серебряное Копытце), композиции «Друзы горного хрусталя», «Травяная западёнка». Среди героев сказов Бажова подрядчик установит двухметровую свинью – символ 2019 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.10.18

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