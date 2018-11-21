В Свердловской области 2019 год объявлен годом сказочника, именем которого назовут аэропорт

В Свердловской области сегодня был подписан указ об объявлении 2019 года Годом Павла Бажова – в честь 140-летия со дня рождения сказочника.

В соответствии с документом правительство региона создаст оргкомитет по подготовке и проведению Года Бажова, разработает мероприятия, муниципалитетам также рекомендовано придумать какие-то мероприятия в честь Бажова.

Павел Бажов – известный уральский сказочник, автор «Малахитовой шкатулки», «Синюшкина колодца», «Серебряного Копытца». Аэропорт Кольцово имеет все шансы получить имя Бажова – автор сказов слегка опережает в голосовании Акинфея Демидова, но в поддержку Бажова высказались власти – такой вариант больше всего понравился губернатору Евгению Куйвашеву, за Бажова высказался и министр культуры Мединский, накануне посетивший Екатеринбург.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.11.18

В районном суде Екатеринбурга начался первый процесс с присяжными. / Переплыть Шарташ, отпустить бороду и поставить всем студентам «автомат»: уральские ВИПы дали обещания на случай победы в борьбе за «Экспо-2025». / Свердловская область не вошла даже в топ-40 лучших регионов по экономическому росту. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»