российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 ноября 2018, 19:01 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

В Свердловской области 2019 год объявлен годом сказочника, именем которого назовут аэропорт

Фото с «Бажов-Феста» 2016 года

В Свердловской области сегодня был подписан указ об объявлении 2019 года Годом Павла Бажова – в честь 140-летия со дня рождения сказочника.

В соответствии с документом правительство региона создаст оргкомитет по подготовке и проведению Года Бажова, разработает мероприятия, муниципалитетам также рекомендовано придумать какие-то мероприятия в честь Бажова.

Павел Бажов – известный уральский сказочник, автор «Малахитовой шкатулки», «Синюшкина колодца», «Серебряного Копытца». Аэропорт Кольцово имеет все шансы получить имя Бажова – автор сказов слегка опережает в голосовании Акинфея Демидова, но в поддержку Бажова высказались власти – такой вариант больше всего понравился губернатору Евгению Куйвашеву, за Бажова высказался и министр культуры Мединский, накануне посетивший Екатеринбург.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.11.18

В районном суде Екатеринбурга начался первый процесс с присяжными. / Переплыть Шарташ, отпустить бороду и поставить всем студентам «автомат»: уральские ВИПы дали обещания на случай победы в борьбе за «Экспо-2025». / Свердловская область не вошла даже в топ-40 лучших регионов по экономическому росту. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В ледовом городке Екатеринбурга установят живые елки и героев сказов Бажова (ЭСКИЗ)

Оглашен шорт-лист кандидатов для донаименования Кольцово

Хозяйка Медной горы и Великий Полоз в условиях ядерной зимы

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия,

Новости партнеров