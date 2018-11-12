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Понедельник, 12 ноября 2018, 12:22 мск

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Оглашен шорт-лист кандидатов для донаименования Кольцово

На сайте «Великие имена России» началось финальное голосование за выбор знаменитого деятеля, в честь которого будет назван екатеринбургский аэропорт Кольцово. В окончательную тройку имен-претендентов вошли писатель Павел Бажов, заводчик Афанасий Демидов и маршал Георгий Жуков. Набравшее наибольшее количество голосов имя кандидата будет присвоено Кольцово в качестве дополнительной приставки.

По правилам конкурса любой желающий может проголосовать тремя способами: на сайте, в социальных сетях или по телефону горячей линии 8-800-707-93-17. Голосование продлится до 30 ноября. На данный момент пока никто из трех уральских кандидатов еще набрал голосов.

Напомним, недавний соцопрос жителей Екатеринбурга показал равнодушие горожан к инициативе общественной палаты РФ по донаименованию аэропортов. Более 80% опрошенных заявили, что в названии Кольцово не нужно ничего менять.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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