Оглашен шорт-лист кандидатов для донаименования Кольцово

На сайте «Великие имена России» началось финальное голосование за выбор знаменитого деятеля, в честь которого будет назван екатеринбургский аэропорт Кольцово. В окончательную тройку имен-претендентов вошли писатель Павел Бажов, заводчик Афанасий Демидов и маршал Георгий Жуков. Набравшее наибольшее количество голосов имя кандидата будет присвоено Кольцово в качестве дополнительной приставки.

По правилам конкурса любой желающий может проголосовать тремя способами: на сайте, в социальных сетях или по телефону горячей линии 8-800-707-93-17. Голосование продлится до 30 ноября. На данный момент пока никто из трех уральских кандидатов еще набрал голосов.

Напомним, недавний соцопрос жителей Екатеринбурга показал равнодушие горожан к инициативе общественной палаты РФ по донаименованию аэропортов. Более 80% опрошенных заявили, что в названии Кольцово не нужно ничего менять.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.11.18

Сергей Носов пообещал оплатить магаданцам проезд до Екатеринбурга. / В Екатеринбурге вымогатели вывезли молодого человека в лес в багажнике и стреляли в него из «калаша» (ФОТО). / В Екатеринбурге установили таблички, запрещающие выход на лед. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»