Демидов почти догнал Бажова в голосовании по новому имени аэропорта

За несколько дней до окончания голосования по новому имени для аэропорта Кольцово практически сравнялись рейтинги двух кандидатов – Павла Бажова и Акинфия Демидова.

На сегодняшний день за уральского сказочника Бажова свои голоса отдали 17,8 тысяч человек. За промышленника Демидова проголосовали 17,3 тысячи человек. Несколько меньше голосов досталось третьему кандидату, полководцу Георгию Жукову – 15 тысяч. Ранее имя Бажова лидировало с куда большим отрывом. И именно сказочник больше приглянулся чиновникам – это имя поддержал губернатор Евгений Куйвашев и министр культуры Владимир Мединский. Голосование продлится до 30 ноября. Именем победителя доназовут аэропорт – то есть название Кольцово никто вычеркивать не будет.

Самый громкий скандал конкурса был связан с Омском. Жители этого города и других городов России на первом этапе, когда можно было предложить любое имя, массово проголосовали за Егора Летова, лидера группы «Гражданская оборона». Однако в шорт-лист Летов не попал. Владимир Мединский попытался погасить нарастающее возмущение, заявив: «Я считаю, что при жизни называть – это дурной тон». Министра культуры поправили (лидер ГО скончался 10 лет назад). А позднее он снова высказался в адрес Летова, точнее тех, кто его поддерживает. «Вы знаете, что довольно узкая, можно даже сказать, маргинальная аудитория, например, представляющая поклонников группы «Гражданская оборона», исключительно активна. Этот, на первый взгляд, бестолковый хайп служит для популяризации хорошего дела», – отметил министр культуры.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.11.18

Более чем из ста жилых домов-памятников Ирбита в 2019 году отремонтируют только восемь. / Возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего во время ремонта уральской трассы. / Автор резонансного проекта нового зала филармонии выступит с лекцией в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»