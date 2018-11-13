Гражданская оборона: Омск требует вернуть Егора Летова в проект «Великие имена России»

Идея переименовать российские аэропорты может окончательно дискредитировать органы, создающие видимость взаимодействия власти с общественностью.

Как уже сообщал «Новый День», проект «Великие имена России», в рамках которого предполагается присвоить международным аэропортам имена известных исторических личностей, анонсировал министр культуры России Владимир Мединский. В регионах проводниками инициативы стали местные Общественные палаты. Предполагалось, что они соберут предложения населения и, опираясь исключительно на желания большинства граждан, составят ТОП-10 самых популярных имен, далее ВЦИОМ должен был провести опрос, чтобы определить финальную тройку для итогового голосования.

Эти списки были представлены 12 ноября и вызвали массу вопросов. Громче всех возмутились жители Омска, предложившие назвать свой аэропорт именем основоположника русского панк-рока Егора Летова.

Местной общественности эта идея пришлась по вкусу: рок-музыкант был одним из лидеров предварительного голосования, но в финальном списке его не оказалось. Министр культуры РФ Владимир Мединский попытался погасить нарастающее возмущение, заявив: «Я считаю что при жизни называть – это дурной тон». А когда ему напомнили, что Летов умер, «добил» изумленную публику: ««И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив…»

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев был не столь красноречив, хотя тоже отличился, сообщив, что музыкант не получил поддержки среди старшего поколения и «не поклонников рок-музыки».

В ответ поклонники рока обвинили организаторов голосования в дискредитации не только конкурса, но и вообще идеи свободного волеизъявления граждан.

И потребовали внести имя Летова в short list: сегодня на сайте Российской общественной инициативы появилась соответствующая петиция.

«В отличие от остальных городов, где также выбирались имена персон для названия местных аэропортов, в Омске к этой теме был привлечен значительный общественный интерес. Активные горожане не просто следили за решениями чиновников, а самостоятельно выдвинули Егора Летова на голосование, организовали кампанию по поддержке его кандидатуры, привлекли мнения известных деятелей культуры, политики, социальной сферы, бизнеса из других городов, – пишут авторы. – В других городах обсуждение и выдвижение персон не вызвало общественного интереса и резонанса.

Егор Летов – одна из ключевых фигур сибирской рок-музыки, он известен далеко за пределами Омска, Сибири и России. Между тем, у большинства поклонников его имя ассоциируется именно с городом Омском, где он родился, творил и умер.

Несмотря на значительную общественную поддержку, яркую кампанию по выдвижению Летова и одобрение со стороны лидеров общественного мнения, непрозрачным решением организаторов Егор Летов был исключен из финальной тройки для голосования за имя омского аэропорта.

Мы считаем, что оргкомитет конкурса совершил огромную ошибку, исключив Летова из списка кандидатур. Тем самым организаторы конкурса подорвал доверие к чистоте голосования, в том числе и для жителей других четырех десятков городов. Принимая решение об отстранении Летова, оргкомитет фактически отверг основную идею конкурса – создать качественный маркетинговый бренд для аэропортов, который будет работать на продвижение городов и их воздушных ворот для обширной аудитории. Тем самым оргкомитет дискредитировал и сам конкурс, и идею свободного волеизъявления граждан».

Авторы петиции требуют вернуть имя Егора Летова в финальное голосование за название Омского аэропорта, заявляя, что только так организаторы проекта смогут вернуть доверие к конкурсу и учесть позицию активных граждан.

На данный момент петицию подписали около 3 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем число голосов, отданных к этому часу за сегодняшнего лидера омской тройки.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, омичи отмечают: «Немного напоминает ситуацию с днем города. Тогда тоже решили поиграть в демократию и спросить горожан, выступление кого из артистов они хотели бы увидеть. Ну, горожане и ответили, что хотели бы услышать Шнура. На совсем худой конец – Егора Крида. А получили Надежду Бабкину...»

Москва, Игорь Юров

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