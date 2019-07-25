Полеты запрещены: суд закрыл омский аэродром имени Егора Летова

Азовский районный суд Омской области удовлетворил иск региональной транспортной прокуратуры о запрете использовать земельный участок в селе Поповка в качестве взлетно-посадочной полосы частного аэродрома малой авиации, которому присвоено имя создателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство проверило соблюдение законодательства о безопасности движения воздушного транспорта на взлетно-посадочной площадке «Поповка» по коллективному обращению жителей села. В ходе проверки было установлено, что местный житель использовал в качестве ВПП земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Суд приговорил собственника аэродрома к штрафу в размере 30 тысяч рублей на основании статей 8.7 (невыполнение обязанностей по рекультивации земель) и 8.8 (использование земельных участков не по целевому назначению) КоАП РФ.

Ранее владелец частного аэродрома Александр Анисимов пояснял, что назвал его в честь Егора Летова, чтобы поддержать омичей, которые в рамках проекта «Великие имена России» хотели присвоить имя музыканта аэропорту Омска, но организаторы конкурса не включили его в шорт-лист для онлайн-голосования. Он также рассказывал о планах провести на аэродроме рок-фестиваль памяти Летова в мае будущего года.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 25.07.19

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