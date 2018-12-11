Многострадальную главную елку разрешили везти в Екатеринбург

Подрядчик, который должен доставить главную елку в центр Екатеринбурга, получил разрешение. В мэрии сейчас размышляют, когда привезти дерево в город.

О том, что разрешение на перевозку ели получено, корреспонденту РИА «Новый день» только что рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». В горадминистрации несколько часов назад заявили, что «разрешение на перевозку дерева от «Уралуправтодора» практически получено» – как выяснилось, за этой формулировкой скрывался тот факт, что подрядчик подал заявку на перевозку. Дорожники ее согласовали оперативно. Руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков отметил, что сейчас решается вопрос, когда елку привозить – утром или вечером.

Напомним, главную елку должны были привезти в Екатеринбург утром в воскресенье. Но не задалось – машина увязла в снегу, рабочие сломали одну ель, подрядчика уже меняли три раза. Возможно, завтра злоключения ели закончатся.

Екатеринбург, служба информации

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