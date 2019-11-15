Парковка на площади 1905 года закроется сегодня в полночь

Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге закроется ровно в полночь с пятницы на субботу. С 16 ноября строители приступят к ограждению площадки, на которой к Новому году появится ледовый городок, сообщили в пресс-службе мэрии.

Торжественное открытие главной городской елки запланировано на 27 декабря. Как ранее писал «Новый День», в этом году главная тема ледового городка – Антарктида, а точнее, 200-летие с момента открытия шестого континента русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

На территории городка установят горку в виде кита, появятся фигуры пингвинов высотой до восьми метров, часть проходов на площади будет оформлена в виде айсбергов. Также планируется возвести скульптуру парусника, на котором проходила Первая русская антарктическая экспедиция.

Ледовый городок проработает до 27 января 2020 года, а парковка на площади 1905 года вновь откроется 4 февраля.

Екатеринбург, служба информации

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