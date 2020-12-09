Пол-елки и корова на баннере: как украшают площадь 1905 года (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжают готовить главную площадь к Новому году. В этом году горок здесь не будет – только елка и ледовые скульптуры. Последние появятся позже, сейчас же идет монтаж искусственного дерева. Она установлена примерно наполовину, конус пока стоит отдельно. Ледового ограждения на площади тоже нет, только забор, обтянутый баннером с изображениями снегурочки и коровы.

Как сообщал «Новый День», от полноценного ледового городка было решено отказаться из-за пандемии. Установка ели на площади 1905 года обойдется в 5 миллионов рублей, еще 4 миллиона заплатят за фестиваль ледовых скульптур. Закончат сборку елки к 28 декабря.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 09.12.20

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