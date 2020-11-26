В Екатеринбурге стартует сезон катания на коньках

В Екатеринбурге готовятся к открытию катки – посетить их горожане смогут уже в ближайшие дни.

Каток в «Калининце» в этом году заработал одним из первых, с 21 ноября. Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00 часов. Вход со своими коньками в будни до 14:00 бесплатно, после 14:00 по будням и весь день по выходным – 50 рублей для детей от 7 до 14 лет, с 14 лет – 100 рублей. Прокат коньков: 150 рублей в час.

Уже завтра, 27 ноября, планируется открыть каток в спорткомплексе «Юность». Покататься на коньках здесь можно будет по будням с 19:00 до 22:00, в субботу с 17:00 до 22:00, и в воскресенье с 15:00 до 22:00. Стоимость входного билета со своими коньками составит 200 рублей для взрослых и 150 рублей для школьников. Прокат коньков стоит 200 рублей.

В первых числах декабря ожидается открытие сразу нескольких ледовых площадок. Так, 1 декабря в Екатеринбурге заработают катки у башни «Исеть», в «Радуга-парке» и «Турбинка». Также в первых числах месяца должен заработать новый каток в парке им. Маяковского. В этом сезоне лед зальют в фан-зоне. Каток будет открыт ежедневно с 11:00 до 23:00 (кассы до 22:00). Вход – 80 рублей для детей и 120 для взрослых. Стоимость проката коньков – 150-250 рублей.

Открытие катка на стадионе «Динамо» планируется 5 декабря. В будни он будет открыт с 17:00 до 22:00. А в выходные и праздничные дни покататься на коньках здесь можно с 12:00 до 22:00. Выход на лед стоит 200 рублей для взрослых и 150 рублей для детей. Стоимость проката коньков – 100 рублей.

Самым последним заработает каток в «Екатеринбург-Экспо». Он будет работать во время «Экспо-Ёлки», которая в этом году продлится с 26 декабря по 10 января. Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход на каток со своими коньками: 100 рублей. Прокат -150 рублей.

Будут открыты и ледовые площадки в разных районах города. Так, в Академическом каток откроется на водоеме в Преображенском парке у храма Святых Божиих строителей. А на Химмаше – на территории ФОК «Чкаловский».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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