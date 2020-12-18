Катание на оленях и прогулки с хаски: где провести выходные зимой (СПИСОК)

Для любителей активного зимнего отдыха «Новый День» составил список питомников и конноспортивных клубов, где можно покататься в санях, запряженных лошадьми, северными оленями, а также ездовыми собаками.

Питомник ездовых оленей «Северное сияние» уральской резиденции Деда Мороза находится в 35 километрах от Екатеринбурга в Верхне-Пышминском районе, на 28-м километре Старотагильского тракта. Добраться из Екатеринбурга можно через Уралмаш (пр. Космонавтов) до села Балтым. Затем по Старотагильскому тракту, никуда не сворачивая, ехать примерно 24 км до указателя «Питомник Северное сияние». Часы работы: суббота-воскресенье с 12:00 до 16:00, остальные дни – по предварительной записи. Входной билет без программы с катанием на оленях – 500 рублей, как для детей, так и для взрослых.

Также питомник предлагает две программы. «В гости к ездовым оленям»: длительность 3 часа. Программа проводится в 16 часов при сборе группы от 6 до 20 чел. По предварительному заказу – в любое другое время. Цена программы с катанием: 1350 рублей – взрослый билет, 1200 – детский.

«Обзорная экскурсия»: длительность 1-1,5 часа. Программа проводится по выходным в 12:00 и 14:00. По предварительному заказу также в любое время. Цена программы с катанием: 600 рублей – детский билет, 700 – взрослый.

Уральская резиденция Деда Мороза предлагает новогоднюю программу «Новый год с северными оленями». Даты проведения программы: каждый выходной день декабря 2020 года, а также с 1-10 и 17 января 2021 года. Продолжительность программы – 2 часа. Цена билета от 2200 рублей за ребенка и взрослого. Дополнительно от 1400 – детский, от 800 взрослый. В стоимость детского билета входят: обзорная экскурсия в питомнике, посещение кроликофермы, прием Деда Мороза в тронном зале, мини-подарок (шоколадка), прокат санок «бублик» для большой горки (30 минут), фото с оленем (на технику клиента), катание на оленях (1 круг), чай с кексом. В стоимость взрослого билета входит: обзорная экскурсия в питомнике, посещение кроликофермы, фото с оленем (на технику клиента), катание на оленях (1 круг), чай с кексом.

Покататься в санях можно и в конноспортивном клубе «Вольный ветер». Он находится в Екатеринбурге, на ул. Карьерной, 11/2. Конный клуб был создан в феврале 2006 года. В настоящее время в нем содержится более 20 лошадей разных пород. Работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной. Маршрут пролегает по дорожкам лесопарка имени Лесоводов России и рассчитан на 30 минут. Катание на санях/экипаже – 1500 рублей за полчаса. Вместимость саней – 3 человека, экипаж (кабриолет) – 2 человека. Услуга доступна для взрослых и детей с 3-х лет.

Загородный клуб «Белая лошадь» также предлагает конные прогулки и катание в санях. Клуб расположен в 30 километрах от Екатеринбурга, в селе Кадниково Сысертского района. Конные прогулки проходят в лесопарковой зоне села Кадниково по специально разработанному маршруту, продолжительность прогулки 30-45 минут. Стоимость: 30 минут – 4000 рублей, 45 минут – 5000 рублей. Режим работы ежедневно с 10:00 до 22:00.

Конноспортивный клуб «Каприоль» находится в поселке Верх-Нейвинском, на ул.8 Марта, 210. Помимо конных прогулок, клуб предлагает катание в санях, которое обойдется в 1500 рулей за 30 минут. Также в клубе можно заказать упряжку северных оленей, выезд животных на мероприятия – от 2500 рублей. Часы работы: ежедневно с 11:00-20:00.

Уют-клуб «Тепло» расположен в Екатеринбурге, на ул. Норильской, 80 (недалеко от озера Шарташ). Работает ежедневно с 09:00 до 18:00. Также предлагает верховую езду, катание на санях, запряженных оленями и лошадьми, в упряжках с хаски и фотосессии с животными. Катание в санях – 6000 рублей, прогулка длится час.

Питомник ездовых собак «Эльбрус» находится в Екатеринбурге, в микрорайоне Медном, на ул. Метео, 23. Здесь предлагают программу «Знакомство с хаски», которая включает в себя катание на собачьей упряжке (400 метров), посещение питомника и горячий чай. Программа рассчитана на 1,5-2 часа. Время проведения: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 по предварительной записи. Стоимость: 750 рублей – взрослый билет, 550 – детский (от 5 до 14 лет), дети до 5 лет включительно – бесплатно. Дополнительный круг катания – 200 рублей с человека.

Программа «Продвинутый каюр» включает в себя катание на упряжке (5 километров), экскурсию по питомнику и горячий чай. Рассчитана на 2 часа. Время проведения: будние дни – в любое время, выходные в 10:00 и 14:00. Стоимость: 3500 рублей с человека. Количество участников: 2, 4 или 6 человек.

Программа «Лесная сказка»: катание на упряжке (10 километров), экскурсия и горячий чай. Продолжительность 4 часа. Время проведения: будни в любое время, выходные – 10:00 и 14:00. Стоимость: 7 тысяч рублей с человека.

Программа «Чертово городище» включает катание на упряжке (7 километров), поход на скалы, трансфер и пикник. Количество участников 2-4 человека. Программа рассчитана на 6,5 часа. Стоимость: 15 тысяч за упряжку.

Хаски парк на ГЛК «Уктус», (ул. Зимняя, 27) также предлагает катание на санях. На территории парка есть четыре трассы: 600, 1000, 1500 и 3000 метров. Стоимость от 500 рублей с человека. Часы работы: вторник – воскресенье с 11:00 до 18:00, понедельник – выходной.

В предыдущих материалах мы рассказывали, где можно заняться экстремальными зимними видами спорта, покататься на коньках, бубликах, сноуборде и горных лыжах.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Анна Темрук

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