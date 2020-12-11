Сноукайтинг и ледолазание: где заняться экстремальными видами зимнего спорта (СПИСОК)

Те, кого уже не привлекают традиционные зимние активности – лыжи, коньки и катание с горок, тоже найдут чем заняться в наступающие выходные на Урале. «Новый День» собрал список природных парков и гор, где любители зимнего экстрима могут провести уикенд.

Например, можно отправиться в поход на Конжаковский камень – самую высокую гору в Свердловской области. Ее высота составляет 1 569 м. Представляет собой большой горный массив, состоящий из нескольких вершин: Конжаковский камень (1569 м), Трапеция (1253 м), Южный Иов (Дюпарков камень) (1311 м), Северный Иов (1263 м), Тылайский камень (1471 м), Острая Косьва (1403 м), Серебрянский камень (1305 м) и другие. Расстояние от Екатеринбурга – 445 км. Добраться можно и на машине, и на общественном транспорте: автобус из Екатеринбурга до Карпинска, затем на автобусе Карпинск – Кытлым.

Для любителей организованных походов также есть несколько вариантов. Например, зимний поход на Таганай. Национальный парк Таганай – это одно из самых популярных мест на Урале, в 260 км от Екатеринбурга. Протяженность маршрута 40 км, длительность два дня. Набираются группы от 5 до 13 человек, можно взять с собой детей от 14 лет. Ближайший тур пройдет с 26 по 27 декабря. Стоимость участия от 3123 руб.

Если вы являетесь фанатом лыжных походов, можно попробовать свои силы, отправившись на перевал Дятлова. Длина маршрута 90 километров. Длительность 8 дней и 8 ночей. Размер группы: от 6 до 15 человек, можно взять с собой детей от 16 лет. Сроки тура с 6 февраля по 13 февраля 2021 года. Стоимость: от 18 400 рублей.

Не менее интересным вариантом для зимних туристических поездок по Свердловской области будут природные парки.

Так, все желающие могут посетить природный парк «Оленьи ручьи». Он включает в себя не только лесные тропинки, но и берега реки Серга, скальные останцы, пещеры и разломы. Автомаршрут рассчитан на стандартные автомобили. Расстояние от Екатеринбурга – около 115 км.

Природный парк "Бажовские места" находится в окрестностях города Сысерти (58 км от Екатеринбурга ). На территории парка можно не только прикоснуться к истории развития Урала и познакомиться с творчеством Павла Бажова, но и совершить прогулки, например, до затопленного карьера Тальков камень.

Природный парк "Река Чусовая", расположившийся в окрестностях реки Чусовой, растянулся на 150 километров. Территория парка условно разделяется на две части: Чусовской и Висимский (поселки Висим и Висимо-Уткинск). На территории парка можно не только совершать пешие прогулки, например, до Винокуренного камня или по «Баронской петле», но и прокатиться на снегоходах, например, до Омутного камня. Находится от Екатеринбурга в 177 километрах, добраться можно на машине.

А для любителей экзотики есть отдельный вид активности – сноукайт. Сноукайтинг – это экстремальный вид спорта, появился в начале этого века и представляет собой занятия с буксировочным кайтом – управляемым воздушным змеем на снежном покрытии или льду с использованием лыж, сноуборда или коньков.

Попробовать свои силы в сноукайтинге можно на кайт-серф-станции UBA по адресу: улица Пески, 27. Ориентир – озеро Шарташ, юго-восточный берег. Индивидуальное обучение на оборудовании кайт-школы стоит 2 500 руб. Потребуется около 6 часов занятий, чтобы уверенно ехать самому.

Также один из экстремальных видов зимнего отдыха считается ледолазание. Так, на Урале есть целых два места, где любители этот вида спорта могут провести выходные.

Уникальный Усьвинский ледопад ниспадает со скалы Омутной камень на реке Усьве. От Екатеринбурга находится на расстоянии 455 километров и представляют собой 40 метров льда. Это суперэкстремальное развлечение, и если вы в этом не специалист, то лучше заручиться поддержкой профессионалов, занимающихся ледолазанием. Добраться из Екатеринбурга можно на машине до станции Усьва. Далее до столбов еще 15 километров.

Замерзший фонтан находится в национальном парке Зюраткуль (Челябинская область) неподалеку от деревни Сибирка (330 км от Екатеринбурга): это родник, пробитый геологами и взятый в трубу. Летом фонтан бьет на 3-5 метров в высоту, зимой вода постепенно намерзает, превращаясь в ледяную фигуру. Сейчас добраться на машине можно прямо до фонтана, поскольку дорогу регулярно чистят.

Ранее «Новый День» уже писал, где можно покататься на коньках, бубликах, сноуборде и горных лыжах.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

Самолет «Омск – Москва» вынужденно сел в Кольцово из-за смерти пассажира. / 11 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» проиграл десятый матч подряд, пропустив семь шайб от СКА. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»