Лыжи, бублики и снегоходы: где активно провести выходные (СПИСОК)

Любители активного зимнего отдыха могут провести свои выходные как в черте Екатеринбурга, так и за его пределами. «Новый День» собрал список доступных спортивных комплексов, которые предлагают прокат зимнего инвентаря.

Парк отдыха «Карасики» расположен на Шарташе, улица Отдыха, 111/1, и открыт для посещения с 10:00 до 21:00 в будни и воскресенье, с 10:00 до 22:00 по пятницам и субботам. На территории парка работают бесплатные ледяные горки, длина спуска более 40 метров. Стоимость аренды бублика: 200 рублей в час. В качестве залога можно оставить документ, удостоверяющий личность, или 2000 р.

Спортивный комплекс «Уктус» – самый популярный и доступный в Екатеринбурге. Расположен в черте города, легко доехать без машины, на общественном транспорте. Часы работы: понедельник-среда – 11:00-22:00, в четверг и пятницу – 11:00-23:00; в выходные комплекс открывается на час раньше – в 10 утра. Прокат беговых лыж обойдется в 180 рублей за час, тюбинги – 350 в час, подъем – 70 рублей за один раз.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец» предлагает четыре трассы – на 2, 3, 5 и 10 километров. Прокат беговых лыж – от 150 рублей в час для взрослых, и от 100 руб. – для детей. Ежедневно, с 9:00 до 17:00.

ДЮСШ «Родонит» открыта с 10:00 до 18:00 в будни, с 10:00 до 19:00 в выходные, понедельник – выходной. Прокат лыжных комплектов – 200 рублей в час, прокат тюбинга – 150 рублей в час.

В арсенале лыжной базы на станции Екатеринбург-Сортировочный (Семь Ключей, улица Решетская, 63) четыре трассы протяженностью 1, 2, 3 и 5 километров. Прокат лыж – от 150 рублей в час, тюбинг – малый 200 рублей, большой – 250 рублей в час. Часы работы тюбинга с 10:00 до 22:00, выдача до 21:00, лыж с 10:00 до 19:00, выдача до 18:00.

Торговый центр «Радуга парк» (ул. Репина, 94) также предлагает круглосуточную тюбинговую трассу. Для всех – 400 рублей за 30 минут плюс 2000 залог за оборудование. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

На лыжно-биатлонной базе «Динамо» (12-й километр Московского тракта) три трассы разного уровня сложности, с крутыми подъемами и спусками. Прокат лыжных комплектов от 250 рулей в час. База открыта для посещения в выходные с 10:00 до 18:00.

Горнолыжный курорт «Гора Ежовая» расположен в 90 км от Екатеринбурга. Комплекс открыт для посещения по будням с 12:00 до 18:00-20:00, по выходным с 10:00 до 20:00-21:00. Прокат бубликов – 350 в час, один подъем обойдется в 80 рублей.

Горнолыжный комплекс «Гора Теплая» расположен в 50 километрах от Екатеринбурга, вблизи Первоуральска. Открыт для посещения по будням с 17:00 до 23:00, по выходным и праздникам – с 10:00 до 22:00. Понедельник – выходной. Стоимость проката бубликов – 30 минут – 300 рублей, каждые последующие 15 минут – повышение на 100 рублей. Выход на трассу со своим сноутюбингом запрещен.

Любители экстремального вида спорта могут взять в прокат снегоходы.

На территории спортивного комплекса на Уктусе (улица Зимняя, 27) можно взять снегоход включает на 1, 2 или 3 часа и в сопровождении инструктора прокатиться по лесу с заездом на открытую местность – озеро. Стоит это удовольствие от 3500 тысяч рублей за час, маршрут 17-20 км.

Клуб активного отдыха «Короли драйва» расположен в 7 километрах от Екатеринбурга по Тюменскому тракту (старому Сибирскому тракту). Адрес: Белоярский район, пос. Прохладный, ул. Булгакова, 2. Часы работы: ежедневно 9:00-24:00. За 80 минут езды нужно будет отдать 2700 тысячи рублей, маршрут – 23 километра.

Также можно съездить на КЭО «Снеготрек» (дублер Сибирского тракта, 25-й километр, село Косулино, улица Трактовая, 3/2). Прокат снегохода – 1900 рублей в час при двухместном размещении на снегоходе, 3 500 рублей – при одноместном.

Ранее «Новый День» публиковал список популярных горнолыжных комплексов Среднего Урала, а для любителей покататься на коньках – список катков в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Анна Темрук

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