В Свердловской области открыт горнолыжный сезон: куда съездить покататься

Жители Свердловской области уже в эти выходные могут покататься на лыжах и сноуборде. «Новый День» публикует список горнолыжных комплексов.

«Гора Лиственная» расположена на 23-м км ЕКАДа и открыта с 14:00 до 22:00 со среды по пятницу и с 10:00 до 22:00 в субботу и воскресенье. Там есть четыре трассы длиной от 150 до 540 метров. За вход на территорию необходимо заплатить 300 рублей, стоимость подъемов зависит от их количества: с первого по девятый – за один необходимо отдать 80 рублей, с десятого по пятнадцатый – 70 рублей, с шестнадцатого – 50.

Спортивный комплекс «Уктус» находится в черте города, поэтому до него можно легко добраться на общественном транспорте. На территории четыре трассы, учебный склон от 400 до 1200 метров в длину. Напрокат можно взять сноуборд или лыжи с ботинками за 500 рублей в час в будни, за 550 рублей – в выходные. Стоимость подъемника – 50-120 рублей в зависимости от трассы. Часы работы: понедельник-среда – 11:00-22:00, в четверг и пятницу – 11:00-23:00; в выходные комплекс открывается на час раньше – в 10 утра.

В ассортименте «Горы Пильной» пять трасс различного уровня сложности и протяженностью от 400 до 630 метров. Комплекс открыт с 17:00 до 22:00 со вторника по пятницу и с 09:00 до 22:00 в выходные. Комплект для катания на сноуборде или горных лыжах стоит 400 рублей – по будням на весь вечер и на один час в выходные и праздники. За 10 подъемов нужно заплатить 700 рублей, детям до 12 лет за один подъем – 50 рублей. Добраться до горы можно, следуя по Московскому тракту в направлении Перми.

Горнолыжный комплекс «Гора Теплая» расположен в 50 километрах от Екатеринбурга, вблизи Первоуральска. Открыт для посещения по будням с 17:00 до 23:00, по выходным и праздникам – с 10:00 до 22:00. Понедельник – выходной. На горе четыре трассы различной степени сложности от 450 до 950 метров. Один подъем – 100 рублей, пять – уже 400 рублей. Можно взять напрокат лыжи или сноуборд на час за 400 рублей взрослый комплект и за 300 – детский. Добраться сюда можно на любом автобусе или электричке, идущей из Екатеринбурга в Первоуральск, где с вокзала регулярно ходит автобус до «Горы Теплой».

Горнолыжный курорт «Гора Ежовая» расположен в 90 км от Екатеринбурга. Комплекс открыт для посещения по будням с 12:00 до 18:00-20:00, по выходным с 10:00 до 20:00-21:00. На горе шесть трасс, длиной от 550 до 1450 метров. Цена на один подъем, что в будни, что в выходные, – 150 рублей. Прокат лыж и сноубордов: с понедельника по пятницу – 600 рублей, в субботу и воскресенье – 550 рублей.

Добраться можно двумя способами: на автомобиле по Серовскому тракту в сторону Нижнего Тагила до Кировграда, объехать вокруг города по указателям на гору Ежовую. Или поездом, электропоездом до станции Нижний Тагил, а от вокзала автобусом.

Самая высокая гора в окрестностях Екатеринбурга – Волчиха (526 м) расположена от города в 40 километрах и в семи километрах от Ревды. Горнолыжный комплекс открыт по будням с 13:00 до 22:00, по выходным и праздничным дням с 9:00 до 22:00, понедельник – выходной день. На его территории проложены три трассы от 700 до 900 метров. Стоимость подъемника – 100 рублей за раз. Аренда комплектов – 450 рублей в час.

Горнолыжный центр «Флюс» расположен в 40 километрах от Екатеринбурга, неподалеку от Ревды и Первоуральска. На горе есть более двадцати горнолыжных трасс длиной от 250 до 500 метров. Шесть из них имеют освещение, что позволяет кататься даже с наступлением темноты. Цена подъемника 500 рублей на день. Комплекс работает с 10:00 до 18:00 – в выходные и праздничные дни (в будние дни – закрыт). Стоимость проката горных лыж за 1 час – 380 рублей.

Добраться можно на электричке в направлении Екатеринбург – Дружинино или Екатеринбург – Ревда, до станции «Флюс». Оттуда до подъемников клуба Happy Life идти пешком примерно 700 метров.

Всего в 3 километрах от Нижнего Тагила располагается горнолыжный курорт «Аист» или гора Долгая. Посетить горнолыжный комплекс можно по будням с 18:00 до 22:00, по выходным с 12:00 до 22:00, понедельник и вторник – выходные дни. Здесь оборудованы четыре трассы от 190 до 720 метров. Стоимость одного подъема – 50 рублей. Аренда горнолыжного комплекта для взрослых – 300 рублей в час, детского – 250 рублей в час. Комплект сноубордического инвентаря – 350 рублей в час. Из Екатеринбурга сюда можно доехать на машине или электричке до Нижнего Тагила, оттуда до горнолыжного комплекса «Аист» – на автобусах № 3 и № 19.

«Гора Белая» располагается в 37 км от Нижнего Тагила. Она открыта для посещения по будням и в воскресенье с 09:00 до 20:00, по пятницам, субботам и праздничным дням с 09:00 до 21:00. Комплекс имеет пять трасс от 467 до 1600 метров. Стоимость разового подъема составляет 130 рублей. Комплект горнолыжного снаряжения от 250 рублей в час для взрослых и 200 рублей в час для детей. Аренда сноубордического инвентаря – от 500 рублей в день. Из Екатеринбурга можно доехать до Нижнего Тагила, оттуда до горы – на автобусе.

Екатеринбург, Анна Темрук, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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