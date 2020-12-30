Окончание пандемии, смена власти или стабильность: что ждут политики от 2021 года

До наступления Нового года осталось совсем немного времени, и большинство из нас надеются, что он уж точно будет лучше 2020-го, который принес с собой пандемию Covid-19, карантинные ограничения и экономический кризис. «Новый День» спросил у известных уральцев, чего они ждут от 2021 года и где будут проводить каникулы с учетом нынешних реалий.

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер: «Мы всегда с надеждой смотрим в новый год, что все изменится, все будет к лучшему. Верю, что Дед Мороз принесет нам счастье в новом году. Естественно, закончится этот ковид. Думаю, в январе-феврале он нас покинет окончательно, и все будет хорошо. Мы вздохнем свободно и спокойно и снова начнем строить свою жизнь и жизнь своих детей. Так что все будет хорошо, это я точно знаю. На второй вопрос ответить очень легко – я буду проводить каникулы в кругу родных и близких на природе. У нас столько замечательных мест – Семь Братьев, царский маршрут в Алапаевске, Синячиха, «Оленьи ручьи», – чего только нет в Свердловской области».

Руководитель свердловского ЦУР Илья Захаров: «От 2021 года жду стабильности и во власти, и в экономике, и в семье. Праздничные каникулы буду проводить в Екатеринбурге. Всё очень примитивно» (улыбается).

Православная активистка Оксана Иванова, участвовавшая в довыборах гордумы Екатеринбурга: «Как человек верующий, я жду новой веры, новой надежды, новой любви и новой свободы. Обновления всех основных христианских добродетелей. Жду много интересного во всех сферах жизни. Где я буду проводить каникулы? На родине, в екатеринбургских окрестностях. Постараюсь быть с детьми, выехать на природу, в интересные места. Мне кажется, этот период, когда все члены семьи свободны, – очень хорошее время для укрепления и созидания семейных отношений».

Руководитель «Трансперенси Интернешнл – Россия» (признана иноагентом) в Екатеринбурге Екатерина Петрова: «Хочется, чтобы поскорее закончилась вся эта ситуация с коронавирусом. И хотелось бы пожелать, во-первых, всем здоровья, а во-вторых, оздоровления политической обстановки. В этом году наша организация занималась проверкой закупок в период пандемии, и столько всего всплыло… Для многих чиновников борьба с коронавирусом стала одним из способов заработать лишние деньги. Так что хочется, чтобы все вернулось в нормальное русло. А по поводу каникул – я планирую отмечать праздник с друзьями. Особо никуда не буду выезжать».

Депутат ЕГД, директор управляющей компании Александр Колесников: «Жду, что пандемия, наконец, кончится, и все мы вернемся к привычной жизни. Также хотелось, чтобы на этом фоне стабилизировалась экономическая ситуация в стране. Надеюсь и очень жду, что в следующем году власти города и области сосредоточат свое внимание на социально значимых вопросах и увеличат финансирование программ по замене лифтового оборудования в жилых домах, по переселению из ветхого и аварийного жилья, по строительству и реконструкции школ, детских садов и транспортных развязок на застраиваемых территориях. Со своей стороны буду всячески этому способствовать и продвигать эти вопросы. Новый год встречу дома с семьей. А насчет каникул: работа в сфере ЖКХ не предполагает долгосрочного отдыха, поэтому со 2 января буду на боевом дежурстве, как и большинство сотрудников предприятия».

Депутат свердловского заксобрания от КПРФ Александр Ладыгин: «С учетом нынешней ситуации по коронавирусу каникулы буду проводить дома. К сожалению, у нас в области сейчас все санатории являются местами массового заражения, знаю такие примеры.

А что касается ожиданий от 2021 года, то жду смены социально-экономического курса. Жду смены правительства России в полном составе во главе с президентом, потому что понятно, что эти ребята не справились с поставленными задачами. Пока они у власти, развития не будет».

Политолог, член общественной палаты Екатеринбурга Александр Белоусов: «В 2021 году будут два основных события – борьба с коронавирусом и большие выборы. Полагаю, что пик пандемии мы еще не преодолели, не исключено, что он придется на весенний период. Дальнейшее развитие ситуации зависит от успешности вакцинации. Лично я намерен поставить прививку при первой же возможности, к чему и всех призываю. Что же касается выборов, то они предстоят непростые. Уже сейчас общероссийский рейтинг Единой России по опросам ВЦИОМ находится в районе 30%. Это, значит, что даже многим одномандатным кандидатам от партии власти будет непросто. По второму вопросу – новогодние каникулы я буду проводить за городом, как и в прошлом году. У нас прекрасные места, прекрасная природа, а интересных зимних занятий – столько, что каникул кажется мало».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.12.20

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